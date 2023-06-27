Пять человек погибли в автокатастрофе на федеральной трассе

На месте ДТП погибло пять человек, еще семь с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Подробности аварии не сообщаются. На месте работают экстренные службы.
Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.
Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.
Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda.