27 июня
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Происшествия

Пять человек погибли в автокатастрофе на федеральной трассе

Ночью 27 июня два автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, сообщает РИА Новости.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

На месте ДТП погибло пять человек, еще семь с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Подробности аварии не сообщаются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.

Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda.

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