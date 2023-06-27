Пять человек погибли в автокатастрофе на федеральной трассе

Ночью 27 июня два автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, сообщает РИА Новости .

На месте ДТП погибло пять человек, еще семь с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Подробности аварии не сообщаются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.

Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda.