30 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пять человек похитили двух собак у известной певицы

Полиция Лос-Анджелеса арестовала пять человек, которых подозревают в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги, сообщает телеканал ABC.

Леди Гага.
Леди Гага.
www.instagram.com/ladygaga

Помимо этого, троих из пяти арестованных подозревают в ограблении и покушении на убийство помощника Леди Гаги Райана Фишера. Он как раз выгуливал собак, когда произошло нападение. Грабители несколько раз выстрелили мужчине в грудь. Еще одна собака убежала — ее позднее нашла полиция.

Леди Гага предлагала за возвращение собак полмиллиона долларов.

Полицейское управление уточняет — женщина, которая обнаружила собак певицы и ранее считалась не связанной с их кражей, может иметь отношение к одному из арестованных, пишет polit.ru.

«Это было вопиющее уличное преступление, в результате которого мужчина был серьезно ранен», — цитирует телеканал заявление окружного прокурора округа Лос-Анджелеса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость