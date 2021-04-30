Пять человек похитили двух собак у известной певицы

Полиция Лос-Анджелеса арестовала пять человек, которых подозревают в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги, сообщает телеканал ABC.

Помимо этого, троих из пяти арестованных подозревают в ограблении и покушении на убийство помощника Леди Гаги Райана Фишера. Он как раз выгуливал собак, когда произошло нападение. Грабители несколько раз выстрелили мужчине в грудь. Еще одна собака убежала — ее позднее нашла полиция.

Леди Гага предлагала за возвращение собак полмиллиона долларов.

Полицейское управление уточняет — женщина, которая обнаружила собак певицы и ранее считалась не связанной с их кражей, может иметь отношение к одному из арестованных, пишет polit.ru.