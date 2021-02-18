Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пять человек спасли на пожаре в Алтайском крае

Днем 17 февраля в Рубцовске произошел пожар в многоквартирном доме. Из окон жилья на третьем этаже валил густой черный дым.

Пожар в Рубцовске.
Пожар в Рубцовске.
22.mchs.gov.ru

Пожарные и в этот раз столкнулись с заставленным машинами двором. Это осложнило установку спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Оценив ситуацию, руководитель службы пожаротушения организовал два боевых участка: на эвакуацию людей и тушение очага возгорания.

По лестничным маршам из опасной зоны вывели двух жильцов, еще трех — маму с двумя дочерьми эвакуировали через оконный проем по автолестнице.

Никто не пострадал. Менее 10 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации открытого горения.

Огонь повредил личные вещи и мебель на площади около 15 кв. метров. Причину происшествия установят специалисты.

Ранее в Алтайском крае едва не сгорела целая семья. Не допустить трагедии удалось благодаря пожарному извещателю.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость