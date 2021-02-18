Пять человек спасли на пожаре в Алтайском крае

Пожарные и в этот раз столкнулись с заставленным машинами двором. Это осложнило установку спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Оценив ситуацию, руководитель службы пожаротушения организовал два боевых участка: на эвакуацию людей и тушение очага возгорания.
По лестничным маршам из опасной зоны вывели двух жильцов, еще трех — маму с двумя дочерьми эвакуировали через оконный проем по автолестнице.
Никто не пострадал. Менее 10 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации открытого горения.
Огонь повредил личные вещи и мебель на площади около 15 кв. метров. Причину происшествия установят специалисты.
Ранее в Алтайском крае едва не сгорела целая семья. Не допустить трагедии удалось благодаря пожарному извещателю.