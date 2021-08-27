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Происшествия

Пять детей погибли в ДТП в Алтайском крае из-за лихачества и безответственности взрослых

В Алтайском крае за семь месяцев 2021 года произошло 82 ДТП с участием детей-пассажиров — погибли пять несовершеннолетних и 98 получили травмы, сообщает региональная ГИБДД.

Детское кресло в машине. Ребенок в машине.
Детское кресло в машине. Ребенок в машине.
гибдд.рф/r/22.

В ведомстве отметили, что главная причина аварий, в которых травмы получают юные пассажиры, заключается именно в поведении взрослых.

«Даже присутствие ребенка в автомобиле не делает взрослых более ответственными и осторожными при управлении транспортным средством», — подчеркнули в ГИБДД.

Водители с детьми выезжают на встречную полосу, превышают скорость, опасно сближаются с другими машинами, а также не используют детские кресла и бустеры для удерживания.

Так, 19 августа в Рубцовском районе 45-летний водитель грузовика не уступил дорогу и врезался в ВАЗ — травмы получили дети (пять и два года), которых перевозили без удерживающих устройств.

27 июля в Немецком национальном районе 35-летний водитель вылетел на встречку и устроил ДТП, в котором погибла его восьмилетняя пассажирка, а десятилетнего ребенка из другого авто госпитализировали.

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