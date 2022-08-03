4 августа
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Происшествия

Пять килограммов героина изъяли сибирские полицейские у наркокурьера

В результате спецоперации полицейские задержали наркокурьера, который перевозил 5 килограммов героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Изъятый героин.
Изъятый героин.
УФСБ по Алтайскому краю

Кузбасские полицейские получили информацию о крупной поставке наркотиков, после чего стали готовить спецоперацию за задержанию курьера с грузом.

Вскоре в Новокузнецке патруль ДПС остановил автомобиль, в тайнике которого находилось 8 брикетов с героином. Общий вес наркотиков составил пять килограмм. Полицейские задержали водителя.

Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что согласился стать курьером, получив в одном из мессенджеров предложение о заработке. Он заявил, что в его обязанности входила перевозка крупных партий наркотика по координатам, указанным «куратором» трафика.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 25-летнюю жительницу Барнаула поймали при сбыте наркотиков.

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