28 июля
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Происшествия

Жительница Барнаула пыталась сбыть 35 закладок, но получилось только сесть в тюрьму

25-летнюю жительницу Барнаула поймали при сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушка пыталась сбыть 35 закладок.
Девушка пыталась сбыть 35 закладок.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники подразделения по наркоконтролю получили информацию о готовящемся сбыте запрещенных веществ. Они приехали на место происшествия и обнаружили сверток с 35 мелкими розничными закладками N-метилэфедрона. Общая масса свертков была около 30 граммов.

В квартире, которую снимала девушка, изъяли пакеты с аналогичным наркотическим веществом весом свыше 200 граммов. Кроме того, нашли электронные весы и упаковку для фасовки.

Наркотики, по словам девушки, она должна была сбыть по бесконтактной схеме с помощью закладок.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Ранее трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками.

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