Жительница Барнаула пыталась сбыть 35 закладок, но получилось только сесть в тюрьму

Сотрудники подразделения по наркоконтролю получили информацию о готовящемся сбыте запрещенных веществ. Они приехали на место происшествия и обнаружили сверток с 35 мелкими розничными закладками N-метилэфедрона. Общая масса свертков была около 30 граммов.
В квартире, которую снимала девушка, изъяли пакеты с аналогичным наркотическим веществом весом свыше 200 граммов. Кроме того, нашли электронные весы и упаковку для фасовки.
Наркотики, по словам девушки, она должна была сбыть по бесконтактной схеме с помощью закладок.
«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.
Ранее трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками.