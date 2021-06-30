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Происшествия

Пять месяцев труда ждет матершинника из Барнаульского аэропорта

Суд наказал жителя Екатеринбурга, который начал дебоширить в аэропорту Барнаула, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте.

В Барнаульском аэропорту.
В Барнаульском аэропорту.
@ barnaul_airport

25 марта пьяный мужчина при регистрации на рейс Барнаул-Екатеринбург стал вести себя неадекватно, выражался нецензурной бранью. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную комнату для составления протокола.

Но и при этой процедуре дебошир продолжал грубо выражаться и публично оскорбил полицейского.

Суд признал уральца виновным в оскорблении сотрудника полиции и приговорил его к пяти месяцам исправительных работ.

Ранее агрессивный турист из Кузбасса устроил дебош в санатории Белокурихи.

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