Пять месяцев труда ждет матершинника из Барнаульского аэропорта

25 марта пьяный мужчина при регистрации на рейс Барнаул-Екатеринбург стал вести себя неадекватно, выражался нецензурной бранью. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную комнату для составления протокола.
Но и при этой процедуре дебошир продолжал грубо выражаться и публично оскорбил полицейского.
Суд признал уральца виновным в оскорблении сотрудника полиции и приговорил его к пяти месяцам исправительных работ.
Ранее агрессивный турист из Кузбасса устроил дебош в санатории Белокурихи.