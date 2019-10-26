Пять жертв за час. Две пьяные российские школьницы нападали на прохожих

Во Владимире две девушки-подростка за один час совершили пять нападений: на ребенка и четырех взрослых женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Сообщается, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку. Они схватили ребенка за волосы, бросили на асфальт, а затем отобрали у девочки деньги и телефон. Нападавших задержали по «горячим следам».

Выяснилось, что утром того же дня, в течение часа, с 7 до 8 утра, школьницы напали еще на четверых человек. Нападали на женщин, стараясь вырвать из их рук сумки, где находились дорогие телефоны и денежные средства.

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях — сопряженное с насилием.

По информации следствия, одна из девушек была воспитанницей одного из детских домов региона, куда попала после смерти отца, оставшись сиротой. «16 раз самовольно уходила из учреждения, склонна к девиантному поведению, трудно поддается воспитанию, состоит на учетах в органах системы профилактики», — сообщает СУ СКРФ. Эту девушку арестовали. Вторая воспитывается в неполной семье, ее передали под контроль органов системы профилактики.

Ранее жительница Бийска рассказала в соцсетях, что на нее напал озабоченный подросток. «Он часто повторял одну фразу: „Мне очень сильно надо. Прямо сейчас, давай, расстегивай куртку“», — описала произошедшее бийчанка.