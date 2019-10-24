«Сильно надо, расстегивай куртку»: жительница алтайского города рассказала о нападении подростка

Жительница Бийска рассказала в группе «Инцидент Бийск», что на нее напал озабоченный подросток. Она не стала писать заявление в полицию, но обратилась в отделение, чтобы передать информацию. В пресс-службе МУ МВД России «Бийское» сказали, что проводят предварительную проверку.

Инцидент произошел 22 октября в 20:330. 25-летняя девушка шла из магазина домой, когда к ней подбежал молодой человек и шлепнул по ягодице. На вид ему около 16 лет и девушка не придала значения случившемуся.

«Подойдя к подъезду открыла дверь и он подбежал. Его главная цель — затащить в подъезд. Я отделалась лёгким испугом и смогла его «заболтать» (все это время стояли возле открытой двери). Учусь в меде — нас учили разговаривать с психбольными людьми. Разговор длился 15 минут. Он часто повторял одну фразу: «Мне очень сильно надо. Прямо сейчас, давай, расстегивай куртку», — описывает произошедшее бийчанка.

Парень стоял боком, был в перчатках и девушка предполагает, что в руке у него был некий острый предмет. Проезжавшая мимо машина спугнула нападавшего, но он «успел погладить грудь (по пуховику) и убежал».

Из разговора с подростком горожанка узнала, что ему интересны молодые одинокие девушки, а также номер школы, в которой парень учится и район, где живет.

«Дать ему отпор физически было возможно, но он ещё ребенок, к сожалению больной. Противоправных действий в мою сторону он не совершил. В полицию я обратилась сразу же после инцидента — для информации, заявления на него не писала. Пожалуйста, будьте бдительны!», — предупредила бийчанка.

В комментариях подписчики сообщества узнали молодого человека. По описанию он действительно подходит под одного школьника, за которым якобы уже замечали подобные действия.