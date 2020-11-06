Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме под Смоленском

Трагедия произошла ночью 6 ноября в городе Ельня. После тушения пожара обнаружили тела пятерых детей и двух взрослых.
«27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу», — рассказали в ведомстве.
Все дети малолетние, самому старшему из них — 11 лет. Под присмотром служб опеки семья не находилась, соседи характеризуют ее положительно.
«В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних», — тем не менее подчеркнули в СК.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также глава регионального СК Анатолий Уханов.
Пока неизвестны причины пожара и гибели людей. Возбудили дело по «причинению смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее в Новосибирске родители бросили в полыхающем доме троих детей — трех, пяти и семи лет.