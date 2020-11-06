Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме под Смоленском

В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли семь человек — пятеро детей и двое взрослых, сообщает СК России.

Трагедия произошла ночью 6 ноября в городе Ельня. После тушения пожара обнаружили тела пятерых детей и двух взрослых.

«27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу», — рассказали в ведомстве.

Все дети малолетние, самому старшему из них — 11 лет.​ Под присмотром служб опеки семья не находилась, соседи характеризуют ее положительно.​

«В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних», — тем не менее подчеркнули в СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также глава регионального СК Анатолий Уханов.

Пока неизвестны причины пожара и гибели людей. Возбудили дело по «причинению смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в Новосибирске родители бросили в полыхающем доме троих детей — трех, пяти и семи лет.