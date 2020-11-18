Пятеро детей погибли при пожаре в Сибири из-за ведра с горящей золой

В Красноярском крае во время пожара в частном доме погибла женщина и пятеро несовершеннолетних детей, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла поздно вечером 17 ноября в городе Уяр — сообщение о пожаре поступило около полуночи.

«Обнаружены тела шести членов семьи, в том числе одного взрослого и пяти несовершеннолетних детей со следами термических ожогов и признаками отравления угарным газом», — рассказали в ведомстве.

В сгоревшем доме проживала женщина и пятеро ее сыновей в возрасте от 3 до 14 лет. Предположительно, возгорание из-за ведра с непотушенной золой возникло в сенях дома, где и зафиксировали очаг пожара.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее пятеро детей, самому старшему было 11 лет, и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме под Смоленском.