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Происшествия

Пятеро рубцовчан избили мужчину, вывезли в багажнике на кладбище и заставили копать могилу

Жителей Рубцовска будут судить за попытку напугать мужчину, которого насильно вывезли на кладбище, сообщает прокуратура Алтайского края.

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Прокурор города Алексей Попов рассказал, что один из обвиняемых из-за личной неприязни к потерпевшему решил напугать его.

В одиночку свой план он реализовать не мог, поэтому подговорил своих знакомых.

Мужчину заманили в условленное место, где впятером избили его, а после положили в багажник автомобиля.

Потерпевшего привезли на городское кладбище. Там мужчину заставили копать могилу.

«Удовлетворив чувство обиды, оставили его на кладбище», — рассказали в прокуратуре казалось бы финал истории. Однако точку вскоре поставит суд, который определит степень вины каждого из обвиняемых и назначит меру ответственности.

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