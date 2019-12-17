Пятеро рубцовчан избили мужчину, вывезли в багажнике на кладбище и заставили копать могилу

Прокурор города Алексей Попов рассказал, что один из обвиняемых из-за личной неприязни к потерпевшему решил напугать его.
В одиночку свой план он реализовать не мог, поэтому подговорил своих знакомых.
Мужчину заманили в условленное место, где впятером избили его, а после положили в багажник автомобиля.
Потерпевшего привезли на городское кладбище. Там мужчину заставили копать могилу.
«Удовлетворив чувство обиды, оставили его на кладбище», — рассказали в прокуратуре казалось бы финал истории. Однако точку вскоре поставит суд, который определит степень вины каждого из обвиняемых и назначит меру ответственности.