Пятилетний мальчик из Барнаула пожаловался на своих родителей в полицию

В январе следователи подвели итоги работы «горячей линии» «Ребенок в опасности». За год специалистам поступило порядка 7 тысяч звонков. 23 из них относились к компетенции следственных органов Следственного комитета, 11 из которых касались вопросов неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних. По семи из них проведены проверки.
В результате одно обращение было направлено в органы внутренних дел. Это было сообщение от пятилетнего мальчика: ребенок позвонил и рассказал, что находится дома без присмотра, поскольку его родственники легли спать после распития алкогольных напитков.
Следственный комитет напоминает, что сообщить о противоправных действиях в отношении детей можно по телефону: