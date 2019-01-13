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Пятилетний мальчик из Барнаула пожаловался на своих родителей в полицию

В Барнауле пятилетний мальчик позвонил в полицию и пожаловался на своих пьяных родителей, сообщает Следственный комитет.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

В январе следователи подвели итоги работы «горячей линии» «Ребенок в опасности». За год специалистам поступило порядка 7 тысяч звонков. 23 из них относились к компетенции следственных органов Следственного комитета, 11 из которых касались вопросов неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних. По семи из них проведены проверки.

В результате одно обращение было направлено в органы внутренних дел. Это было сообщение от пятилетнего мальчика: ребенок позвонил и рассказал, что находится дома без присмотра, поскольку его родственники легли спать после распития алкогольных напитков.

Следственный комитет напоминает, что сообщить о противоправных действиях в отношении детей можно по телефону: 8 (3852) 29-80-95 или 123.

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