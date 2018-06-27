"Мы живем не в кино": барнаульский участковый откровенно рассказал о своей работе

"Если вы не знаете своего участкового — это хорошо. Значит, вас не бьет муж, ваши дети не наркоманы, и у вас нормальные отношения с соседями", — рассуждает старший участковый Иван Папсулин. Ивану 35 лет, и 12 из них он работает в Железнодорожном районе Барнаула. С 2016 года майор Папсулин возглавляет пункт полиции №2. Свой участок он знает наизусть: на рабочем столе его компьютера стоит фотография местности с высоты птичьего полета. Altapress.ru побеседовал с Иваном и выяснил, насколько опасна и трудна его служба, и чем его привлекает такая работа.
- Мифы и сериалы про полицейских
- Люди и их проблемы
- Шумные соседи
- Семейные ссоры
- Любители эпистолярного жанра
- Участковая юридическая консультация
- "Выжполицейский"
- Алкоголики, наркоманы, тунеядцы
- О круглосуточных барах
- О преступлениях
- Хорошие плохие люди
- Надежный тыл
- О женщинах-участковых
- Вахтовый метод
- Часы приема
- О хобби и отпуске
- Факты
Мифы и сериалы про полицейских
— Вокруг профессии полицейского много мифов, которые породили низкосортные сериалы. А люди смотрят и верят. Многие люди почему-то думают, что мы бездельничаем. Мне однажды дед сказал, чтобы я много не пил на работе. Я спросил, с чего он взял, что я это делаю? А он мне: "Мы с бабкой "Глухаря" смотрели, там все про вас показали".
А кто-то думает, что у нас тут каждый день погони и перестрелки. Но мы живем не в кино.
Из адекватных сериалов про участковых могу назвать первые сезоны "Улицы разбитых фонарей" и "Участок". Хотя к последнему тоже есть претензии: уж слишком утрированно там показывают проблемы жителей.
Люди и их проблемы
— Каждый день мы сталкиваемся примерно с одним и тем же набором проблем. Новых за время моей работы пока не изобрели: разве что мошенники стали более изощренными.
Люди во все времена одинаковые, а их проблемы зависят от места проживания. Если это частный сектор, то жалуются на лай собак и выгул без привязи, на соседей, которые не чистят снег. Некоторые затевают целые войны с перекидыванием снега за забор друг другу. Кого-то не устраивает, что вода с крыши соседа капает в его огород.
В многоквартирных домах в основном жалуются на шум (стучат дверьми, громко кричат дети и животные, играет музыка, устраивают пьянки), содержание животных, наркоманов.
Шумные соседи
— Если к нам приходят с жалобой на шумных соседей, мы опрашиваем обе стороны, собираем показания очевидцев, составляем материал и отправляем в районную административную комиссию. А там уже решают, какое наказание назначить. Сейчас многие люди стали записывать происходящее на видео и аудио — это помогает доказать факт наличия шума.
После принятия нового закона о тишине стало больше жалоб на шум в обед. Правда, люди порой возмущаются по поводу ремонтных работ даже в разрешенное законом время. В таких случаях, на мой взгляд, надо просто договариваться. Человек все равно будет делать ремонт, хотите вы этого ли нет. Сложно бывает с жалобами на гиперактивных детей: с ними порой не могут договориться даже родители.
Семейные ссоры
— Очень много времени уходит на работу с семейными ссорами. Такие ситуации часто осложняются отсутствием свидетелей.
Если нет очевидцев, мы используем полиграф, проводим очные ставки, допрашиваем врачей, соседей. Не бывает такого, чтобы муж ударил жену и ушел от ответственности, если она сама этого не хочет.
Очень часто жена пишет на мужа заявление, а через два дня приходит и просит не наказывать. Был у нас случай: муж жену побил ремнем. Та сначала написала заявление, а потом прибежала с отказом. Игры у них такие.
Любители эпистолярного жанра
— Еще лет 10 назад у участкового было меньше работы. Люди стали писать больше заявлений.
Сейчас человек, скорее всего, не пойдет разбираться с соседом сам: он знает, что можно решить конфликт с помощью полиции. Раньше люди могли подраться и разойтись, не сообщая об этом. Сейчас подерутся — и каждый напишет друг на друга заявление.
Есть у нас на участке пенсионерка, которая пишет по 40-50 заявлений в год. Иногда жалобы короткие, а иногда она излагает проблему на нескольких листах — зависит от настроения. И она не одна такая. А мы обязаны все проверить.
Участковая юридическая консультация
— Далеко не всегда проблемы, с которыми к нам идут, укладываются в рамки уголовного или административного кодексов. Мы порой работаем как в юридической консультации. Человек приходит и говорит: "Я просто посоветоваться". И начинает рассказывать про свой развод, про дележку имущества и детей. В таких случаях мы выслушиваем и пытаемся сориентировать, куда нужно обратиться.
Просто люди привыкли спрашивать все у полицейских. Они знают, что если ты обратишься к человеку в форме, в ответ не нахамят, не будет какой-то неадекватной реакции.
"Выжполицейский"
Для человека, который пришел с проблемой, нет ничего важнее ее. И он не понимает, почему мы порой не можем решить его ситуацию.
Вот недавно женщина приходила писать объяснительную. Бывший муж написал на нее заявление: она продала гараж, приобретенный в браке, а деньги, как он считает, присвоила незаконно. А женщина думает иначе: "У него зарплата была 7 тысяч, у меня 27, так что гараж мой".
Такие ситуации должны решаться в суде, это гражданско-правовые отношения. Но мужчина считает, что если он написал заявление на жену, она после этого сразу должна уехать в тюрьму лет на 10, деньги ему тут же вернут, и у него все станет хорошо. И спрашивает у меня: "Почему она до сих пор не в тюрьме, ну почему? Где мои деньги?"
Алкоголики, наркоманы, тунеядцы
— Основная масса нарушителей — это люди с зависимостями. Зачастую они собираются у круглосуточных баров. Успокаивать пьяных дебоширов — то еще удовольствие. Я слышал, что полицейских иногда оскорбляют и даже кидаются на них с кулаками. Но у нас в отделе таких случаев пока не было. Все-таки форма действует на людей успокаивающе.
Хотя, например, пьяные женщины порой ведут себя очень некрасиво — гораздо хуже, чем мужчины. Они почему-то уверены в своей безнаказанности.
Самое неприятное — проверять наркоманов. Обычно это вконец опустившиеся люди, а в их квартирах стоит ни с чем не сравнимый запах, который потом не выветривается из одежды.
О круглосуточных барах
— К магазинам, работающим до 9 вечера, у нас меньше всего вопросов. А вот так называемые бары — другое дело. Особенно, если они находятся в жилых домах. Люди регулярно жалуются на то, что у них шумят под окнами, матерятся. Мне кажется, нужно на законодательном уровне запретить размещать такие заведения в многоэтажках.
Мы проверяем бары регулярно. Если заведение не отвечает всем необходимым требованиям, делаем контрольные закупки и составляем материалы об административных нарушениях. Некоторые думают, что если в магазине поставить столы, это уже бар. Это не так. И штрафы за подобные нарушения крупные.
О преступлениях
— Обычно мы сталкиваемся с угрозами убийством, драками, кражами, грабежами. Бывает, женщины мужей бьют. Но чаще наоборот.
Поножовщина и убийства у нас происходят крайне редко. Но случаются. Как-то раз мужчина пришел сдаваться, рассказал, что жену убил молотком.
А однажды приходит человек и говорит: "У меня труп на балконе". Мы даже не сразу поверили. Но когда пришли в квартиру, обнаружили замерзшего собутыльника. Вышел на балкон и уснул.
Хорошие плохие люди
— Бывает, придешь проверять гражданина, а там все пьют, вокруг грязь, кто-то в слезах. Но это может быть одна квартира на многоэтажку. А вокруг живут нормальные семьи. Я уверен, и это подтверждается на моем опыте: хороших людей в Барнауле гораздо больше, чем плохих.
Я люблю свою работу, несмотря ни на что. Мне нравится защищать граждан, одергивать хулиганов. Я с удовольствием выхожу на свой участок. Люди вокруг узнают меня, здороваются. А если благодарят за работу, то я просто на седьмом небе от счастья.
Надежный тыл
— Чужие проблемы становятся частью нашей жизни. И надо найти человека, который не будет добавлять тебе новых, который будет ждать и поддерживать.
Вообще жены участковых — особая категория женщин. Причин для проявления негатива у них очень много, хотя бы взять тот факт, что мужа постоянно нет дома. В домашних делах от участкового толку мало. Вот моему сыну 8 месяцев, а меня нет. Она с ним сама справляется, я только утром перед работой помогаю, даю выспаться. И ночью к ребенку встаю.
На работе за день, бывает, такого насмотришься и наслушаешься, что если на тебя еще и дома негатив будет литься, можно с ума сойти. Жена участкового должна уметь сглаживать острые углы.
Не все женщины выдерживают, у коллег случаются и разводы. Нельзя выйти замуж за полицейского, а потом требовать от него сменить профессию. Пользуясь случаем, хочу передать привет своей супруге и в ее лице поблагодарить всех жен сотрудников полиции, которые с пониманием относятся к нашей работе.
О женщинах-участковых
— У нас в районе две женщины работают участковыми, причем уже давно. Сказать, что "слабому полу" не стоит идти в нашу профессию, я не могу. Все зависит от личности. Женщина, которая хочет быть участковым, должна уметь поставить на место любого.
Вахтовый метод
— Режим у нас сложный: домой раньше 23 часов не приходим. Рабочий день начинается с 10-11 утра, иногда раньше, один выходной в неделю. В трудовом договоре прописано, что мы должны трудиться сверхурочно по необходимости.
Зато отпуск длится почти два месяца — за ненормированный рабочий день добавляют 9 суток отдыха, плюс есть дополнительные дни за выслугу лет. Дорога к месту отдыха считается отдельно.
Отпуск мы отгуливаем как положено. А по поводу режима работы шутим, что трудимся на вахте: 10 месяцев через 2.
Часы приема
— На сайте МВД у всех участковых стоят часы работы с 18.00 до 21.00. Но это не значит, что у них трехчасовой рабочий день. Это часы приема граждан: в это время двери отдела всегда должны быть открыты, и на месте должен быть человек, который принимает заявления. А по выходным и праздникам людей принимают с 12.00 до 15.00. И не важно, 1 января на дворе или 23 февраля.
В неприемные часы нас может не быть на месте. Днем мы ездим по больницам, судам, СИЗО, кого-то опрашиваем, кого-то ищем, истребуем документы.
О хобби и отпуске
— На хобби у нас нет времени. Я раз в год хожу в тайгу на День туриста. В отпуск с супругой летаем на море. Нам оплачивают дорогу к месту отдыха и обратно. За границу тоже можно, но далеко не во все страны, и стоимость перелета не компенсируют. Поэтому мы летаем в Сочи или Крым.
Факты
Участок, который находится под контролем Ивана Папсулина, располагается в квадрате улиц Папанинцев-Челюскинцев-Строителей-Красноармейский.
В участковом пункте полиции №2 трудятся три человека. На их счету нет нераскрытых убийств.
За пять месяцев 2018 года из 640 заявлений, поступивших в участковый пункт полиции №2, возбудили 18 дел о преступлениях.
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