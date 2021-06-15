Рабочего насмерть придавило щебнем при разгрузке железнодорожных вагонов в Алтайском крае

Согласно данным правоохранителей, утром 9 июня сотрудники одного из государственных унитарных предприятий занимались разгрузкой вагонов со стройматериалами.

«В нарушение правил безопасности, к выполнению данной работы был допущен мужчина, не прошедший инструктаж по охране труда. При открытии люка вагона, на работника, не обладающего специальными знаниями, при выполнении разгрузочных работ, высыпался щебень, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — уточняют в СКР.