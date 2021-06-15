15 июня
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Происшествия

Рабочего насмерть придавило щебнем при разгрузке железнодорожных вагонов в Алтайском крае

Уголовное дело по факту гибели рабочего при разгрузке железнодорожных вагонов возбудили в Кулундинском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Крепления, вагон поезда.
Крепления, вагон поезда.
СС0

Согласно данным правоохранителей, утром 9 июня сотрудники одного из государственных унитарных предприятий занимались разгрузкой вагонов со стройматериалами.

«В нарушение правил безопасности, к выполнению данной работы был допущен мужчина, не прошедший инструктаж по охране труда. При открытии люка вагона, на работника, не обладающего специальными знаниями, при выполнении разгрузочных работ, высыпался щебень, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — уточняют в СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Ранее в лесничестве Волчихинского района дерево рухнуло на работника, занимавшегося заготовкой леса. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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