Радиоактивный сверток нашли в поезде на границе Сибири и Китая

Инцидент произошел 17 сентября на таможенном посту железнодорожного пункта пропуска «Забайкальск».
«При прохождении госграницы в железнодорожном локомотиве поезда, следующего с территории РФ, обнаружен слиток металла с излучением, превышающим естественный радиационный фон», — рассказали в оперативной обстановке за неделю.
Превышение естественного радиационного фона в непосредственной близости от тепловоза не выявили — угроза загрязнения окружающей среды отсутствует.
Однако, как уточняет Babr24, радиоактивное излучение самого слитка в 1400 раз превышало предельно допустимый уровень.
Опасный металл забрали специалисты по радиационной безопасности. Полиция выясняет его происхождение, владельца и конечную точку «путешествия».
Ранее огромная куча черной икры вызвала подозрения у полиции и отправилась «на ответственное хранение» в Иркутской области.