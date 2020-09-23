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Происшествия

Радиоактивный сверток нашли в поезде на границе Сибири и Китая

В Забайкальском крае таможенники обнаружили в тепловозе слиток металла с радиактивным излучением, сообщает региональный департамент по гражданской обороне.

Радиация.
Радиация.
Radiation Suit Minifigure,flickr.com/n8kowald,CC BY-SA 2.0

Инцидент произошел 17 сентября на таможенном посту железнодорожного пункта пропуска «Забайкальск».

«При прохождении госграницы в железнодорожном локомотиве поезда, следующего с территории РФ, обнаружен слиток металла с излучением, превышающим естественный радиационный фон», — рассказали в оперативной обстановке за неделю.

Превышение естественного радиационного фона в непосредственной близости от тепловоза не выявили — угроза загрязнения окружающей среды отсутствует.

Однако, как уточняет Babr24, радиоактивное излучение самого слитка в 1400 раз превышало предельно допустимый уровень.

Опасный металл забрали специалисты по радиационной безопасности. Полиция выясняет его происхождение, владельца и конечную точку «путешествия».

Ранее огромная куча черной икры вызвала подозрения у полиции и отправилась «на ответственное хранение» в Иркутской области.

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