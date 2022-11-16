По данным польского радио Zet, две ракеты упали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Она находится на границе с Украиной.
В результате на производстве произошел взрыв.
Да, двое человек погибло из-за взрыва в сушилке зерна.
Неизвестно кому принадлежали упавшие ракеты.
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что у них нет точных данных о том, какой стране принадлежит этот боеприпас.
Однако польский МИД заявил, что ракеты были сделаны в России.
Минобороны РФ назвало провокацией заявление польского МИД и местных СМИ. В ведомстве уточнили, что не производили ударов средствами поражения рядом с украинско-польской границей.
Что касается опубликованных польскими СМИ фото обломков ракет, то Минобороны России указало, что они не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о приведении в состояние повышенной готовности всех ключевых служб, в том числе специальных.
Также по информации ТАСС, деревню, в которую упали ракеты, оцепили силовые структуры. Кроме них на каждой дороге дежурят полицейские патрули. Они не пропускают никого, кроме служебных машин и местных жителей.