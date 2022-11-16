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Противоречивая ситуация

Неизвестно кому принадлежали упавшие ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что у них нет точных данных о том, какой стране принадлежит этот боеприпас.

Однако польский МИД заявил, что ракеты были сделаны в России.