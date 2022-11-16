16 ноября
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Происшествия

Ракеты упали в зерносушилку, а место оцепили силовики — последние сведения об инциденте в Польше

Ракеты упали на территории Польши к концу дня 15 ноября. На месте произошел взрыв. Altapress.ru рассказывает, что известно об инциденте к этому часу.

Дым.
Дым.
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1
Куда упали ракеты?

По данным польского радио Zet, две ракеты упали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Она находится на границе с Украиной.

В результате на производстве произошел взрыв.

2
Есть ли погибшие?

Да, двое человек погибло из-за взрыва в сушилке зерна.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
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3
Противоречивая ситуация

Неизвестно кому принадлежали упавшие ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что у них нет точных данных о том, какой стране принадлежит этот боеприпас.

Однако польский МИД заявил, что ракеты были сделаны в России.

4
Что считает Минобороны РФ?

Минобороны РФ назвало провокацией заявление польского МИД и местных СМИ. В ведомстве уточнили, что не производили ударов средствами поражения рядом с украинско-польской границей.

Что касается опубликованных польскими СМИ фото обломков ракет, то Минобороны России указало, что они не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Дым, пожар.
Дым, пожар.
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5
Как отреагировали власти Польши?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о приведении в состояние повышенной готовности всех ключевых служб, в том числе специальных.

Также по информации ТАСС, деревню, в которую упали ракеты, оцепили силовые структуры. Кроме них на каждой дороге дежурят полицейские патрули. Они не пропускают никого, кроме служебных машин и местных жителей.

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