Расчлененный труп младенца нашли в российском селе

Стало известно, что расчлененного младенца обнаружил местный лесник. Произошло это 29 мая в траве, на берегу реки Тура.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают мать ребенка.
Отмечается, что в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело по ст. 106 Уголовного кодекса («Убийство матерью новорожденного»).
«Выполняется комплексная проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По предварительной информации, малышу было примерно две недели.
Ранее многодетную мать с необычной фамилией осудили за убийство собственной дочери.