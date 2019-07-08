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Происшествия

Раскопанные человеческие кости заинтересовали алтайских следователей

Алтайский следком отправил найденные в Заринском районе кости на исследование. В лаборатории определят возможные причины смерти и давность захоронения, рассказали в ведомстве.

В Заринском районе нашли человеческие останки
В Заринском районе нашли человеческие останки
http://moyaokruga.ru/znamia-ilicha/

Захоронения нашли 20 июня в селе Комарское. По предварительным данным, останки принадлежат нескольким людям. По данному факту Заринский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

Напомним, что останки обнаружили случайно. Для проведения в селе летней олимпиады района и оформления места для прыжков в длину организаторы решили привезти на стадион свежего песка. Его взяли на берегу озера Займища. Бульдозер поднял на поверхность вместе с песком несколько костей.

Предполагается, что это останки четырех человек. Черепов в захоронениях не было.

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