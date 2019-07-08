Раскопанные человеческие кости заинтересовали алтайских следователей

Захоронения нашли 20 июня в селе Комарское. По предварительным данным, останки принадлежат нескольким людям. По данному факту Заринский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.
Напомним, что останки обнаружили случайно. Для проведения в селе летней олимпиады района и оформления места для прыжков в длину организаторы решили привезти на стадион свежего песка. Его взяли на берегу озера Займища. Бульдозер поднял на поверхность вместе с песком несколько костей.
Предполагается, что это останки четырех человек. Черепов в захоронениях не было.