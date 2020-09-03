Рассерженный сибиряк выбросил говорливую девушку в мусорный бак

Житель Омска рассказал в паблике « ЧП Омск », как нетрезвая девушка оказалась в мусорном баке после нескольких попыток устроить разборки с парнем.

Девушка шла за парнем и выкрикивала разные колкости. Тот периодически подбегал к ней с явным желанием продемонстрировать силу, но сдерживал себя и отходил.

«А я в тебя, сука, верила», — кричала девушка, разбавляя свое разочарование обсценной лексикой более высокого уровня.

Нервы парня не выдержали эмоциональной нагрузки — он поднял даму на руки и побежал к мусорным бакам, в одном из которых она и оказалась.

Парень выбросил девушку в мусорный бак. кадр из видео.

Более 30 секунд понадобилось прекрасной половинке на поиск правильного положения тела, чтобы вырваться из мусорного плена. Этот момент попал на видео.

Оказавшись на свободе девушка побежала за парнем, однако потасовка заканчивается тем, что уже парень побежал за девушкой. Неизвестно, что было дальше — видео обрывается.

«Я все понимаю, пьяная баба наезжает на мужика… сначала смешно, но потом думаю — блин, это ведь девушка. Я не знаю, что такого надо натворить и довести так мужика, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак», — написал автор видео.

Жители Омска в комментариях к записи пришли к выводу, что пьяная женщина и правда выглядит похуже пьяного мужчины.

Ранее жители подмосковного села пожаловались, что после появления в фельдшерско-акушерском пункте новой медсестры медики начали устраивать пьяные гуляния и вопить на всю округу.