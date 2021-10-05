Вор с 14 судимостями в Барнауле украл еще шесть раз и отправился в тюрьму

Мелкого, но продуктивного воришку в Барнауле отправили в колонию строгого режима за шесть эпизодов хищения. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, а также был 14 раз судим за совершение краж также на небольшие суммы.

Он вновь совершил шесть аналогичных преступлений.

«Избрав такой вид преступной деятельности в качестве регулярного источника дохода, виновный из продуктовых и промышленных магазинов Барнаула в течении 2 месяцев похищал различные товары, пряча их под одеждой», — говорится в сообщении.

В итоге суд сложил наказания по предыдущим приговорам и по совокупности назначил обвиняемому 4,5 года в колонии строгого режима.

Приговор вступил в силу.

Ранее в Алтайском крае мужчина украл у кулинаров специальный сосуд для жидкого азота и сдал в пункт приема металла.