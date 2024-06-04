В Турции военный самолет SF-260 разбился по неизвестной причине, сообщает Reuters .

Самолет вылетел в с авиабазы с двумя пилотами на борту для проведения учений. Но по неустановленной причине самолет разбился, указывает Lenta.ru. Пилоты погибли.

На место падения самолета направлены аварийные бригады.

Ведется разбирательство.

Ранее уникальный истребитель разбился сразу после дозаправки. Пилот катапультировался, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Упавший самолет — экспериментальная модель.

Главная особенность самолета — низкая радиолокационная заметность. Это истребитель пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой оснащен катапультным креслом с автоматической активацией.

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