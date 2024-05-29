29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Уникальный истребитель разбился сразу после дозаправки

Истребитель F-35B рухнул после дозаправки на американской авиабазе Киртланд, сообщает ТАСС.

Пилот катапультировался, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Упавший самолет — экспериментальная модель.

По поводу крушения истребителя проводится расследование, указывает Газета.Ru.

Главная особенность самолета — низкая радиолокационная заметность. Это истребитель пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой оснащен катапультным креслом с автоматической активацией, напоминает Lenta.ru.

Ранее колесо от взлетавшего Boeing упало на парковку.

Оно упало на парковку и повредило четыре автомобиля. Из людей никто не пострадал.

Лайнер сделал экстренную посадку в Лос-Анджелесе. На борту были 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре пилота.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Фестиваль детства с «Михуткой»
Финальный лекторий «Киноугол»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость