Пилот катапультировался, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Упавший самолет — экспериментальная модель.
По поводу крушения истребителя проводится расследование, указывает Газета.Ru.
Главная особенность самолета — низкая радиолокационная заметность. Это истребитель пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой оснащен катапультным креслом с автоматической активацией, напоминает Lenta.ru.
Ранее колесо от взлетавшего Boeing упало на парковку.
Оно упало на парковку и повредило четыре автомобиля. Из людей никто не пострадал.
Лайнер сделал экстренную посадку в Лос-Анджелесе. На борту были 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре пилота.
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