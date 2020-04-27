Разбойник в медицинской маске. Алтайские оперативники помогли задержать серийного налетчика на аптеки

Мужчина в медицинской маске (в некоторых случаях он использовал шапочку с прорезями для глаз), угрожая сотрудникам офисов ножом либо пневматическим пистолетом, похищал деньги.
Общий ущерб составил около 265 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудники управления уголовного розыска новосибирской полиции совместно с оперативниками из Алтайского края при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по НСО задержали подозреваемого в Искитиме.
Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Он дал признательные показания.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — добавили в ведомстве.