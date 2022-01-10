Разгонявших протесты пасечников полицейских покусали пчелы

Чилийские пасечники устроили акцию протеста и установили перед президентской резиденцией около 60 ульев. Так они хотели привлечь внимание к проблеме засухи, которая, по их мнению, убивает пчел.

Разгонять акцию прибыли полицейские, пишет Lenta.ru со ссылкой на SBSNews. Во время задержания пасечников и погрузки ульев правоохранителей покусали пчелы.

Семерым полицейским потребовалась госпитализация.

Пчеловоды требовали встречи с президентом Себастьяном Пинера, чтобы привлечь внимание к проблеме засухи, длящейся в Чили с 2010 года. Это уничтожает источники пищи для пчел и ставит под угрозу производство меда.

Ранее в Махачкале перекрыли одну из улиц из-за отключенного газа, а барнаульцы штурмом брали заборы по дороге в городской лес и грозили «коктейлями Молотова».