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Происшествия

Разгромили православное кладбище в Казахстане

На кладбище в Уштобе (Казахстан) снесли свыше 20 деревянных и железных крестов, повреждены 14 могил, вырваны металлические оградки, разбросаны надгробные надписи и памятные венки.

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

Фактов краж не было выявлено.

В полиции области возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Впоследствии полиция Алма-Атинской области Казахстана задержала мужчину, который подозревается в осквернении православного кладбища в городе Уштобе, пишет bfm.ru.

Задержанным оказался 34-летний мужчина, который страдает психическим расстройством. Решается вопрос о направлении его в психоневрологический диспансер, сообщил портал zakon.kz .

Мать подозреваемого попросила прощения у общественности за действия сына.

Ранее в Сибири школьник разгромил более 40 надгробий.

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