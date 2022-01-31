Разгромили православное кладбище в Казахстане

Фактов краж не было выявлено.
В полиции области возбудили уголовное дело по факту вандализма.
Впоследствии полиция Алма-Атинской области Казахстана задержала мужчину, который подозревается в осквернении православного кладбища в городе Уштобе, пишет bfm.ru.
Задержанным оказался 34-летний мужчина, который страдает психическим расстройством. Решается вопрос о направлении его в психоневрологический диспансер, сообщил портал zakon.kz .
Мать подозреваемого попросила прощения у общественности за действия сына.
Ранее в Сибири школьник разгромил более 40 надгробий.