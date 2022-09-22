22 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Разыскиваемого Интерполом сибиряка экстрадировали из Чехии в Россию

Жителя города Новосибирска экстрадировали в Россию из Праги. Он находился в международном розыске по обвинению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Новосибирской области.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

По версии следствия, обвиняемый приобрел партию метилэфедрона для продажи в 2017 году. Однако реализовать его не удалось — его задержала полиция.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Он находился под подпиской о невыезде. Однако обвиняемый сбежал за пределы России и скрылся от следствия.

ГУ МВД России по Новосибирской отправило запрос, чтобы фигуранта дела объявили в розыск по каналам Интерпола.

В августе 2021 года его задержали на территории города Праги.

«Представители чешских компетентных органов передали обвиняемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость