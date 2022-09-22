Разыскиваемого Интерполом сибиряка экстрадировали из Чехии в Россию

Жителя города Новосибирска экстрадировали в Россию из Праги. Он находился в международном розыске по обвинению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый приобрел партию метилэфедрона для продажи в 2017 году. Однако реализовать его не удалось — его задержала полиция.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Он находился под подпиской о невыезде. Однако обвиняемый сбежал за пределы России и скрылся от следствия.

ГУ МВД России по Новосибирской отправило запрос, чтобы фигуранта дела объявили в розыск по каналам Интерпола.

В августе 2021 года его задержали на территории города Праги.