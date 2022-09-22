Разыскиваемого Интерполом сибиряка экстрадировали из Чехии в Россию

По версии следствия, обвиняемый приобрел партию метилэфедрона для продажи в 2017 году. Однако реализовать его не удалось — его задержала полиция.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Он находился под подпиской о невыезде. Однако обвиняемый сбежал за пределы России и скрылся от следствия.
ГУ МВД России по Новосибирской отправило запрос, чтобы фигуранта дела объявили в розыск по каналам Интерпола.
В августе 2021 года его задержали на территории города Праги.
«Представители чешских компетентных органов передали обвиняемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.