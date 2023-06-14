Катастрофу на Каховской ГЭС признали ЧС федерального уровня

Глава МЧС России Александр Куренков отнес разрушение Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщают РИА Новости.

В соответствии со статусом Куренков потребовал установить федеральный уровень реагирования на территории Херсонской области.

В МЧС отметили, что, по оперативной оценке, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей.

Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

С побережья Днепра эвакуировали жиетей. Новая Каховка оказалась затоплена. Также приьрежные населенные пункты - Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери - затоплены по крыши. Город Алешки почти ушел под воду. Село Корсунка на левом берегу Днепра полностью затонуло.

Из-за подтоплений погибли 17 человек.