Катастрофу на Каховской ГЭС признали ЧС федерального уровня

В соответствии со статусом Куренков потребовал установить федеральный уровень реагирования на территории Херсонской области.
В МЧС отметили, что, по оперативной оценке, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей.
Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
С побережья Днепра эвакуировали жиетей. Новая Каховка оказалась затоплена. Также приьрежные населенные пункты - Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери - затоплены по крыши. Город Алешки почти ушел под воду. Село Корсунка на левом берегу Днепра полностью затонуло.
Из-за подтоплений погибли 17 человек.