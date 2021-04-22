В Алтайском крае планировали обновить котельную, но разворовали деньги

Прокуроры установили факт хищения более 3 млн рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Права и законные интересы жителей города, которые обслуживаются котельной № 29, нарушились, так как оборудование после технического перевооружения до сих пор не запустили.
Материалы проверки передали в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере).
Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело расследуется полицией и находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры.
Как пишут «Каменские известия», это крупнейшая котельная в городе.
В марте 2020 года сотрудники ОБЭП изъяли из администрации Каменского района всю документацию, касающуюся ремонта, на который выделили около 40 млн рублей.
Сроки завершения работ постоянно отодвигались, оборудование не запустили, а в разгар отопительного сезона Камень оказался на грани ЧС — произошла череда коммунальных аварий, в том числе и на котельной № 29.
Несмотря на многочисленные вопиющие факты, работы подрядной организации оплатили в полном объеме.
Деньги на техперевооружение котельной выделялись из краевого бюджета.
Начальник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Камня-на-Оби Валерий Басманов написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в феврале. Его уход связывают как раз с провальной подготовкой к отопительному сезону.