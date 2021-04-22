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Происшествия

В Алтайском крае планировали обновить котельную, но разворовали деньги

В Камне-на-Оби еще год назад начали обновлять оборудование в крупнейшей котельной, но так и не ввели в эксплуатацию. Прокуратура решила проверить, как оформлялась процедура госзакупки — вскрылось хищение крупной суммы.

Котельная, отопительный сезон.
Котельная, отопительный сезон.
altapress.ru

Прокуроры установили факт хищения более 3 млн рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Права и законные интересы жителей города, которые обслуживаются котельной № 29, нарушились, так как оборудование после технического перевооружения до сих пор не запустили.

Материалы проверки передали в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере).

Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследуется полицией и находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры.

Котельная №29 в Камне-на-Оби.
Котельная № 29 в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru/

Как пишут «Каменские известия», это крупнейшая котельная в городе.

В марте 2020 года сотрудники ОБЭП изъяли из администрации Каменского района всю документацию, касающуюся ремонта, на который выделили около 40 млн рублей.

Сроки завершения работ постоянно отодвигались, оборудование не запустили, а в разгар отопительного сезона Камень оказался на грани ЧС — произошла череда коммунальных аварий, в том числе и на котельной № 29.

Несмотря на многочисленные вопиющие факты, работы подрядной организации оплатили в полном объеме.

Деньги на техперевооружение котельной выделялись из краевого бюджета.

Начальник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Камня-на-Оби Валерий Басманов написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в феврале. Его уход связывают как раз с провальной подготовкой к отопительному сезону.

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