Ребенка ударило молнией в бане

Инцидент произошел в Нижнеудинске. Мальчик мылся в бане во время сильного дождя. Вышедший из бани старший брат спустя некоторое время услышал сильный хлопок.
Он вернулся и обнаружил ребенка лежащим на полу. Пострадавшего госпитализировали. По одной из версий, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания молнии, указывает Газета.Ru.
Сейчас жизнь ребенка вне опасности — он находится в сознании, ожоги на его теле нетяжелые.
Между тем при грозовом разряде молния попало в дерево, под которым спасались от ливня двое несовершеннолетних. В результате чего 16-летний парень погиб на месте, а его брат доставлен в больницу.
Ранее пассажир снял уникальное видео, как в самолет ударила молния.
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