Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре на Алтае. Еще трое успели выбежать из дома

В Алтайском крае три человека погибли в частном доме при пожаре, который слишком поздно заметили, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел ночью 12 мая в Родинском районе в селе Красный Алтай.

«Очевидно, что пожар был обнаружен слишком поздно, и сообщение также поступило с большим опозданием, так как на момент прибытия крыша частного деревянного дома горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли», — рассказали в ведомстве.

Три человека успели покинуть горящий дом. Под обрушившимися конструкциями обнаружили тела троих погибших, в том числе одного ребенка.

Эксперты выясняют причину пожара. В МЧС напомнили, что своевременно обнаружить возгорание могут помочь дымовые пожарные извещатели.

В ведомстве также отметили, что зачастую свидетели пожара не сразу сообщают о возгорании, понадеявшись, что это уже сделал кто-то другой.