Ребенок умер после насильного изъятия из семьи в Сибири

В Кемеровской области проверяют гибель маленького ребенка в детском доме после якобы незаконного изъятия из семьи, сообщает региональный СК.

В январе 2021 года в детское социальное учреждение (дом ребенка) поступила годовалая девочка, которая через некоторое время там скончалась.

«Проводится доследственная проверка, в рамках которой судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти девочки <…> Будет дана юридическая оценка действиям всех должностных лиц, которые изымали ребенка из семьи, медицинских работников, под наблюдением которых находилась девочка, и действиям матери», — рассказали в ведомстве.

Следователи опросили мать ребенка. Она пояснила обстоятельства, из-за которых ее дочь оказалась в детском учреждении, а также рассказала о ее состоянии здоровья.

Как уточняет региональная прокуратура, инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Ведомство проверяет сообщения в сети о смерти ребенка.

«Идет речь о превышении должностных полномочий сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и препятствии в передаче тела ребенка после его смерти матери», — пояснили в прокуратуре.

Ведомство даст оценку условиям жизни ребенка с матерью, законности отобрания его из семьи, действиям сотрудника полиции, а также процессуального решения, принятого по результатам проверки по факту смерти ребенка.

Ранее глава Омска расплакалась, говоря о детях в детдоме и вспоминая первую встречу с приемной дочерью.