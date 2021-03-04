Глава Омска расплакалась, вспоминая первую встречу с вымоленной Евой: «Дети не должны быть в детдоме»

Глава Омска Оксана Фадина не смогла сдержать эмоций, рассказывая о своей приемной дочери и в целом о детях в детдомах, сообщает Om1.ru .

Воспоминаниями и откровениями Фадина поделилась в эфире «Радио России». Рассказывая о брошенных детях, она не смогла сдержать эмоций.

«Вообще, дети не должны быть в детдоме, это странная жизненная парадигма. Меня разрывало чувство, когда я понимала, что потенциально я готовая мама. Каждый ребенок имеет право на бесконечное, безграничное счастье», — сказала градоначальница.

Она вспомнила, как получала разрешения на посещение детских домов и встречи с детьми. Несколько месяцев искала ребенка, на которого отзовется сердце.

«Прошло месяцев семь, и вот так случилось чудо, и появилась Ева. Очень маленькая для своего возраста, ссутуленная, у нее очень долго были зажаты пальчики в кулачках. Я ездила, смотрела на нее, и она не издавала никакого звука. И я поняла, что я хочу защитить ее», — рассказала Фадина, почему выбрала определенного ребенка из многих.

Она подчеркнула, что при виде этого ребенка, ее переполняло от любви, и она хотела делиться. Имя для девочки она выбрала за семь лет до встречи.

«Я семь лет жила с мыслью о Еве. Я ее вымаливала», — вспомнила глава Омска.

Ранее многодетная мать из Краснодарского края рассказала, что помощники депутата Госдумы посоветовали ей сдать детей в детдом.