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Рэпера Хаски задержали в Краснодаре после отмененного концерта

Вечером 21 ноября в Краснодаре полиция задержала и доставила в отделение рэпера Хаски. Это произошло, когда музыкант выступал на улице, стоя на крыше автомобиля, передает «Коммерсантъ».

Фото с "похорон" рэпера Хаски
Фото с "похорон" рэпера Хаски
vk.com/newskool_ns

Эту информацию ТАСС подтвердил менеджер рэп-исполнителя Андрей Орехов. Он уточнил, что рэпер хотел устроить импровизированный концерт для поклонников на улице, но не успел. tass.ru/obschestvo/5819995?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

21 ноября у Хаски в Краснодаре должен был состояться концерт. Но его отменили по требованию прокуратуры. Руководителей клубов Краснодара, на площадках которых могло бы пройти выступление Хаски, предупредили «о нежелательности такого концерта».

Это не первый подобный случай. В конце октября Хаски не дали выступить в Тольятти, обвинив его в пропаганде каннибализма.

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