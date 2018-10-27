Рэперу Хаски запретили выступать из-за пропаганды каннибализма

В Тольятти по требованию прокуратуры отменили концерт рэпера Хаски, запланированный на 2 ноября. Об этом сообщили организаторы выступления.

Как говорится в сообщении организаторов, сотрудники прокуратуры пришли к владельцам клуба, где должен был выступить Хаски, и «настоятельно рекомендовали отменить концерт, в обратном случае были бы применены тяжкие санкции».

Сам Хаски написал, что претензии прокуратуры связаны с песней «Поэма о Родине». В ней нашли призывы к каннибализму. Кроме того, по словам музыканта, в его песнях обнаружили оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата.

Также рэпер отметил, что следственный комитет РФ и прокуратура пытаются аналогичным образом отменить его концерты в других российских городах.

Кто такой Хаски?

Хаски — российский хип-хоп исполнитель. Настоящее имя — Дмитрий Кузнецов. Широкую известность получил после треков «Черным-черно» и «Пуля-дура». Исполнителя высоко оценили не только слушатели, но и его «коллеги», например, Карандаш и Оксимирон.

Хаски прославился в последнее время дважды. Он устроил собственные похороны. Предположительно, своим эпатажным поступком рэпер хотел создать ажиотаж вокруг нового альбома. Еще Хаски повис на веревке на балконе отеля Ritz-Carlton в центре Москвы и за это попал в полицию.