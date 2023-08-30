"Решала проблемы самостоятельно". Стали известны новые подробности пропажи фигуристки Горбачевой

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева назвала предположительные причины пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Сама фигуристка рассказала на допросе о том, где она пряталась все это время. Об этом сообщает Lenta.ru.

Елизавета Худайбердиева в социальных сетях предположила, что девочка решила спрятаться ото всех от безысходности:

«Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И это иногда приводит к тому, что произошло».

Чемпионка призвала людей не осуждать юную фигуристку. По ее словам, девочка просто не знала что делать и куда обратиться. По мнению спортсменки, в первую очередь ответственность за пропажу Горбачевой несут родители и другие взрослые.

Сама Алина призналась на допросе в Следственном комитете, что после ухода с ледовой арены она ушла в парк и гуляла там. Ночь решила провести на лестнице в подъезде одного из жилых домов.

На следующий день фигуристка отправилась гулять по магазинам и кафе. На связь она не выходила, несмотря на то, что все ее искали. Следующую ночь девушка собиралась провести в кинотеатре - там ее и обнаружили.