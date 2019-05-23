На Алтае рецидивист изнасиловал девочку в вагончике

16 мая на туристической стоянке в Чемальском районе Республики Алтай мужчина изнасиловал девочку, которой нет 16 лет. На него завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, это произошло в период с 20 до 21:30 в вагончике на туристической стоянке. Мужчина знал, что девочке нет 16 лет и против ее воли совершил насильственный половой акт. Следователи добавляют, что он ранее был судим.

Также следком сообщил о похожем случае в Чойском районе. В селе Уймень в июле 2017 года 20-летний парень «совершил добровольное половое сношение» с девочкой младше 16 лет. В отношении него возбудили уголовное дело.

Еще один случай с развращением малолетних произошел в 2018 году, пишет пресс-служба СК. Мужчина, находясь в Майминском районе, неоднократно в течение 10 месяцев слал несовершеннолетним интимные сообщения и фото. На подозреваемого завели уголовное дело.

22 мая стало известно, что двух жителей Барнаула 23-х и 24-х лет обвиняют в совершении преступления против половой свободы.