На Алтае рецидивист изнасиловал девочку в вагончике

По версии следствия, это произошло в период с 20 до 21:30 в вагончике на туристической стоянке. Мужчина знал, что девочке нет 16 лет и против ее воли совершил насильственный половой акт. Следователи добавляют, что он ранее был судим.
Также следком сообщил о похожем случае в Чойском районе. В селе Уймень в июле 2017 года 20-летний парень «совершил добровольное половое сношение» с девочкой младше 16 лет. В отношении него возбудили уголовное дело.
Еще один случай с развращением малолетних произошел в 2018 году, пишет пресс-служба СК. Мужчина, находясь в Майминском районе, неоднократно в течение 10 месяцев слал несовершеннолетним интимные сообщения и фото. На подозреваемого завели уголовное дело.
22 мая стало известно, что двух жителей Барнаула 23-х и 24-х лет обвиняют в совершении преступления против половой свободы.