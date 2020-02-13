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Происшествия

Рецидивистка из Барнаула убила знакомого из-за упрека в сотрудничестве с полицией

42-летняя жительница Барнаула убил мужчину, с которым поругалась на пьянке. Он стал предъявлять ей претензии за связь с правоохранительными органами, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

История произошла в мае 2019 года. Товарищи распивали спиртное со своими знакомыми в беседке во дворе дома в поселке Лесной. Женщина имела не одну судимость за преступления имущественного характера, а один из собутыльников стал высказывать ей претензии по поводу сотрудничества с правоохранительными органами.

В ходе конфликта женщина взяла нож и ударил им в грудь своего оппонента. Он скончался.

«Несмотря на криминальное прошлое, осужденная вела добропорядочный образ жизни, воспитывала малолетних детей, занималась предпринимательской деятельностью», — добавили в СК.

Женщина пыталась выставить все как превышение пределов необходимой обороны, утверждая, что потерпевший угрожал ей убийством, но следователи доказали умышленный характер убийства.

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Барнауле бывший зек зарубил топором своего тюремного товарища.

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