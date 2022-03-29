Ревнивец с Алтая забил возлюбленную обухом топора

38-летний жителя Горно-Алтайска обвиняют в убийстве своей возлюбленной.

Инцидент произошел 27 марта. Ранее судимый за преступления против личности мужчина нашел свою сожительницу дома у знакомого, где они выпивали.

В ходе ссоры на почве ревности мужчина схватил топор и обухом дважды изо всех сил ударил сожительницу по голове. Несчастная скончалась на месте.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на СК региона. Расследование продолжается.

Ранее прокуроры рассказали, где в Алтайском крае чаще всего калечат и убивают.