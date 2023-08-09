9 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Рейс авиакомпании S7 задержали из-за призраков

Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира. Он испугался трех невидимых бойцов ЧВК и уверял, что они следят за ним.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

39-летний мужчина вел себя спокойно до того момента, пока самолет не выехал на взлетную полосу. Он начал видеть трех призраков и побежал в носовую часть.

Там пытался прорваться к пилотам, выломать дверь наружу, требовал его выпустить.

Бортпроводники пытались успокоить и вернуть новосибирца в реальность, но пассажир не мог прийти в себя.

В итоге на борт поднялись полицейские и медики. Мужчину вывели на улицу и отвезли в психбольницу, передает Mash.

Ранее власти в панике: хитрый медведь шустро сбежал из самолета, рейс задержали

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость