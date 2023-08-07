7 августа
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Происшествия

Власти в панике: хитрый медведь шустро сбежал из самолета, рейс задержали

Медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке иракского самолета в Дубае.

Медведь.
Медведь.
unsplash.com

Рейс задержали, а пассажиры разозлились. Премьер-министр Ирака поручил провести расследование происшествия, сообщает Al Arabiya.

В иракских авиалиниях заявили — перевозчик не виноват в побеге медведя. Причем экипаж сотрудничал с властями ОАЭ. Те направивили специалистов, которые должны были усыпить животное и вывести из самолета.

Капитан борта извинился перед пассажирами за задержку рейса, указывает Lenta.ru.

О владельце зверя ничего не сообщается.

Также неизвестно, куда все-таки рванул косолапый и вызвал международный скандал.

Ранее молодые медведи-скакуны радостно гоняли по федеральной трассе. Также сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе. Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

Уточняется, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким "соседством".

Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращается.

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