3 мая
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Жизнь

Сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе

Сотрудники Алтайского заповедника биосферного заповедника все чаще встречают Хозяина Тайги — медведя. Фотографиями поделилась пресс-служба учреждения.

Медведь на кордоне
Медведь на кордоне
Лия Светлояр

В непосредственной близости от кордонов все чаще встречаются маралы. Совсем рядом проходят и бурые медведи, которые охотятся на копытных.

Недавно сотрудники заповедника установили дополнительную фотоловушку на кордоне Байгазан. Аппарат стоял на одном из ближайших солнцепечных склонов. Однако неизвестный объект е понравился медведю.

«В ходе следующего посещения камеры с целью замены флешки, государственный инспектор обнаружил камеру сбитой», — сообщают в ведомстве.

Перед своим падением камера успела сделать несколько снимков.

«Зверь смотрел в другую сторону, как будто не хотел нас пугать. Через некоторое время медведь уселся на бревне, почесал лапой колено, затем задней лапой почесал за ухом. Потом не спеша слез с бревна и пошел медленно, ковыряясь в земле, что-то жуя», — рассказывает сотрудника заповедника, Лия Светлояр.

Ранее сотрудники парков рассказали, как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму.

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