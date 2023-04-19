Как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму, показали сотрудники парков

Козероги справляются с наступившим авитаминозом с помощью грибов и лишайников. Их они находят в долине реки с шаманскими лиственницами.
«Уверенным шагом подойдя к витрине природной аптеки, приступила к поеданию лишайников с уверенностью постоянного посетителя», — комментируют сотрудники.
В объектив фотоловушки попала самка козерога.
Неплохо чувствуют себя жильцы заповедных кордонов. Сотрудники алтайского заповедника часто наблюдают маралов и медведей.
«Вчера в лесу встретился медвежонок, размером с лайку. Он проявлял интерес к человеку, вставал на задние лапы, принюхивался и очень медленно приближался. Направление ветра от медвежонка в мою сторону. Я не стала его фотографировать и поспешила удалиться, опасаясь встречи с его мамой», — рассказывает сотрудница заповедника.
За последние дни солнечный Кош-Агач удивил невиданным объемом осадков. Укрылся снежным одеялом и берег Телецкого озера.
В короткие периоды между апрельскими снегопадами на Алтае успели распуститься первоцветы. Например, кандык сибирский. Он достаточно холодостоек, и ему не помешали капризы природы.
Сотрудники рассказывают, что название «кандык» заимствовано из тюркских языков и означает «собачий зуб».
Природа удивительна: