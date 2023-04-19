19 апреля
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Жизнь

Как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму, показали сотрудники парков

Апрельская зима застала врасплох не только жителей городов, но и обитателей дикой местности. К счастью, они более приспособлены, чем люди. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника и Сайлюгемский Национальный парк показали, как они справляются с непогодой.

Удивительная природа
Удивительная природа
Алтайский биосферный заповедник

Козероги справляются с наступившим авитаминозом с помощью грибов и лишайников. Их они находят в долине реки с шаманскими лиственницами.

«Уверенным шагом подойдя к витрине природной аптеки, приступила к поеданию лишайников с уверенностью постоянного посетителя», — комментируют сотрудники.

В объектив фотоловушки попала самка козерога.

Неплохо чувствуют себя жильцы заповедных кордонов. Сотрудники алтайского заповедника часто наблюдают маралов и медведей.

«Вчера в лесу встретился медвежонок, размером с лайку. Он проявлял интерес к человеку, вставал на задние лапы, принюхивался и очень медленно приближался. Направление ветра от медвежонка в мою сторону. Я не стала его фотографировать и поспешила удалиться, опасаясь встречи с его мамой», — рассказывает сотрудница заповедника.

Удивительная природа
Удивительная природа
Алтайский биосферный заповедник

За последние дни солнечный Кош-Агач удивил невиданным объемом осадков. Укрылся снежным одеялом и берег Телецкого озера.

В короткие периоды между апрельскими снегопадами на Алтае успели распуститься первоцветы. Например, кандык сибирский. Он достаточно холодостоек, и ему не помешали капризы природы.

Сотрудники рассказывают, что название «кандык» заимствовано из тюркских языков и означает «собачий зуб».

Удивительная природа
Удивительная природа
Алтайский биосферный заповедник

Природа удивительна:

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