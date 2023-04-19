Медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов

Уточняется, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким «соседством».
Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращается, указывает Газета.Ru.
И у местных жителей нет полномочий что-либо делать с хищником", пишет «Кам 24». Медведь не агрессивный — просто наблюдает за людской суетой в честь его визита.
Ранее проснувшихся медведей стали замечать в алтайских горах. Косолапые вышли из спячки и начали искать пропитание.
Основу рациона ранней весной у медведя составляет падаль домашних животных — овец, коз, яков. В летнее время хищники питаются сусликами и сурками. Для добычи пропитания медведи раскапывают десятки метров нор.