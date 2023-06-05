Молодые медведи-скакуны радостно гоняли по федеральной трассе

Это произошло на Сахалине, в районе сала Горячие Ключи, указывает Газета.Ru. Мишки не вели себя агрессивно - вероятно, в силу возраста.
Ранее сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе. Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.
Уточняется, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким "соседством".
Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращается.