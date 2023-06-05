5 июня
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Жизнь

Молодые медведи-скакуны радостно гоняли по федеральной трассе

Россиянка сняла на видео молодых медведей, которые устроили пробежку на федеральной трассе.

Бурый медведь.
Бурый медведь.
ru.wikipedia.org

Это произошло на Сахалине, в районе сала Горячие Ключи, указывает Газета.Ru. Мишки не вели себя агрессивно - вероятно, в силу возраста.

Ранее сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе. Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

Уточняется, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким "соседством".

Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращается.

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