Рейс-катастрофа: пассажиры SSJ-100 лежали друг на друге на границе салонов в самолете. Подробности

Нельзя возлагать ответственность на пилота за катастрофу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», пока не готовы результаты расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), заявил « Московскому комсомольцу » президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

МАК должен выяснить причины катастрофы в аэропорту Шереметьево, но пока нет даже промежуточных итогов расследования.

Вопросы без ответов

Глава профсоюза обратил внимание на то, что погибшие пассажиры находились в салоне в странном положении — они лежали друг на друге на границе салона экономкласса и бизнес-класса.

Возможно, считает он, люди пытались спастись от огня, идущего сзади, который попал в салон, потому что по какой-то причине во время движения самолета открылась задняя дверь.

Это мог сделать бортпроводник, не заметивший черного дыма снаружи, либо дверь открылась сама. В этом случае возникают вопросы к конструкции самолета и к тем, кто его делал, предполагает Дельдюжев.

«Если бы дверь была закрыта, то самолет снаружи горел бы еще 15 минут, но внутрь огонь не попал бы», — отметил Дельдюжов.

На сгоревшем SSJ-100 вместо положенных четырех бортпроводников было три, и из-за этого, возможно, не уследили за стюардом в хвостовой части. Он мог открыть по своей инициативе заднюю дверь самолета.

«Значит, вопрос к тем, кто обучал бортпроводника аварийно-спасательным процедурам», — сказал глава профсоюза.

Обучение после трагедии

Пилот Денис Евдокимов — единственный фигурант дела о катастрофе SSJ-100. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, приведшем к гибели 41 человека.

Евдокимову за последние три года до ЧП ни разу не давали «летать» на тренажере в режиме прямого управления (Direct Mode), в котором ему пришлось сажать самолет, пишет Lenta.ru.

Евдокимов не знал, как управлять самолетом в этом режиме, и это доказано, указал Дельдюжов. Сразу после катастрофы в программу подготовки летчиков на тренажере было введено такое обучение.

Что произошло

5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100.

Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Лайнер горел настолько быстро, что людей было практически невозможно спасти, рассказывал один из пассажиров: «Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта».