10 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Рейс откладывается. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

Надзорные органы выясняют обстоятельства авиаинцидента в аэропорту Норильска, сообщает «Интерфакс».

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

При выполнении разворота к старту самолет авиакомпании «Норд Стар», выполняющего рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа. ЧП произошло 10 января утром.

Самолет отбуксировали, сейчас его осматривают работники технических служб. Пассажиров разместили в аэровокзале.

Ранее за пределами взлетно-посадочной полосы приземлился самолет в Сибири. А Boeing выкатился за пределы ВПП при разбеге в московском аэропорту.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость