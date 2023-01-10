Рейс откладывается. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

При выполнении разворота к старту самолет авиакомпании «Норд Стар», выполняющего рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа. ЧП произошло 10 января утром.
Самолет отбуксировали, сейчас его осматривают работники технических служб. Пассажиров разместили в аэровокзале.
Ранее за пределами взлетно-посадочной полосы приземлился самолет в Сибири. А Boeing выкатился за пределы ВПП при разбеге в московском аэропорту.
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