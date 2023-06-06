Режим "черного неба" объявлен сразу в четырех городах Сибири

Зона неблагополучия - территория Красноярского края. Точнее, этот режим введен в Красноярске, Ачинске, Назарово и Минусинске, сообщает "Интерфакс".

Продлится до 9 июня.

Сотрудники эколабораторий будут патрулировать улицы городов, чтобы выявить источники загрязнений воздуха.

Ранее эксперт рассказал, почему в Сибири часто вводят режим "черного неба". И связана с повторяющимися антициклонами. Повторяемость антициклонов выше средней многолетней. При таком атмосферном процессе загрязнения от труб заводов, домов с печным отоплением, выхлопных газов автомобилей не покидают пределы воздушного бассейна. Также режим "черного неба" вводили в Барнауле и Бийске.