Режим ЧС введен в Новосибирской области

Режим ЧС введен на региональном уровне в Новосибирской области. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лященко, сообщает ТАСС .

В 2023 году регион настигла сильная засуха. Из-за неблагоприятных погодных условий пострадали посевы площадью 234 тыс. га - всего же было посеяно 2,35 млн га. В связи с этим режим ЧС затронул 20 районов региона.

Евгений Лященко отметил, что уже пересеяли 11 тыс., но результаты далеки от желаемых. Семена либо не взошли, либо сгорели под палящим солнцем.

Напоминаем, что режим ЧС ввели только в девяти районах Новосибирской области, еще в шести был введен режим повышенной готовности.

Ранее алтайские аграрии застраховали посевы и животных почти на 100 млн рублей.