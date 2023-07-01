1 июля
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Жизнь

Засуха постигла некоторые районы Алтайского края - как это повлияет на урожай

Глава Алтайского края Виктор Томенко отметил, что в некоторых районах региона "ни капли влаги не выпало". Тем не менее за урожайность переживать не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

Поле. Пшеница.
Поле. Пшеница.
Фото Ольги Аникеевой

"В Алтайском крае есть такие районы, где ни капли влаги не выпало в течение всей весны и июня", - отметил глава региона в рамках агрофорума "День сибирского поля".

В связи с этим, чтобы спасти урожай, аграриям пришлось принимать некоторые неординарные приемы и менять структуру посевных площадей. Томенко отметил, что у сельхозтоваропроизводителей есть необходимая техника и средства, они "владеют ситуацией".

"В целом мы проходим этот сезон нормально, можно сказать штатно. Поскольку такие погодные условия и в прошлом, и в позапрошлом году (когда урожаи наши были рекордными) тоже случались", - сказал он.

Вводить режим ЧС в связи с засухой власти не собираются, уточнил "Интерфакс".

Глава региона также отметил, что общая площадь посевной осталась на уровне прошлого года - 5,4 млн га. Выросли площади сева яровой пшеницы, подсолнечника, сои и гречихи.

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