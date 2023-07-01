Засуха постигла некоторые районы Алтайского края - как это повлияет на урожай

Глава Алтайского края Виктор Томенко отметил, что в некоторых районах региона "ни капли влаги не выпало". Тем не менее за урожайность переживать не стоит. Об этом сообщает ТАСС .

"В Алтайском крае есть такие районы, где ни капли влаги не выпало в течение всей весны и июня", - отметил глава региона в рамках агрофорума "День сибирского поля".

В связи с этим, чтобы спасти урожай, аграриям пришлось принимать некоторые неординарные приемы и менять структуру посевных площадей. Томенко отметил, что у сельхозтоваропроизводителей есть необходимая техника и средства, они "владеют ситуацией".

"В целом мы проходим этот сезон нормально, можно сказать штатно. Поскольку такие погодные условия и в прошлом, и в позапрошлом году (когда урожаи наши были рекордными) тоже случались", - сказал он.

Вводить режим ЧС в связи с засухой власти не собираются, уточнил "Интерфакс".

Глава региона также отметил, что общая площадь посевной осталась на уровне прошлого года - 5,4 млн га. Выросли площади сева яровой пшеницы, подсолнечника, сои и гречихи.